Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza

Domani alle 10.30 in piazza della Cittadella a Bergamo si svolgerà il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza. L’evento si terrà in Città Alta e vedrà la partecipazione del ministro dell’Economia. La cerimonia si svolgerà nel contesto di una manifestazione pubblica con la presenza delle autorità locali e delle forze dell’ordine. È prevista anche la presenza di familiari e cittadini che assisteranno alla cerimonia.

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L’APPUNTAMENTO. Sabato 9 maggio alle 10.30 in Città Alta, alla presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. La tribuna e il palco sono stati montati, in piazza della Cittadella è davvero tutto pronto per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi della Guardia di Finanza. La cerimonia, tra i momenti più significativi del percorso formativo, sancisce l’ingresso a pieno titolo degli Allievi nel Corpo. Protagonisti saranno gli Allievi Ufficiali del 125esimo Corso «Trieste IV» e del 24° Corso «Cassiopea II», frequentatori del primo anno dell’Accademia della Guardia di Finanza. L’evento si svolgerà alla presenza...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Bergamo Alta, il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza con il ministro Giorgetti Leggi anche: Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli allievi della finanza Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di Finanza; Al Festival dei Giovani un primo momento celebrativo del Centenario della Scuola Nautica della Guardia di Finanza; Il ministro Giorgetti sabato a Bergamo per il giuramento degli Allievi della finanza; Bergamo, per il giuramento allievi ufficiali della Guardia di Finanza presenti anche Giorgetti e il generale De Gennaro. Domani in piazza della Cittadella a Bergamo il giuramento degli Allievi della Guardia di FinanzaLa tribuna e il palco sono stati montati, in piazza della Cittadella è davvero tutto pronto per il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana degli Allievi della Guardia di Finanza. La cerimonia, ... ecodibergamo.it Sabato 9 maggio in Piazza della Cittadella la cerimonia per i corsi «Trieste IV» e «Cassiopea II», presenti il ministro Giorgetti e il comandante generale De Gennaro. x.com