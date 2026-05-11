Salerno città della sicurezza | oltre 2700 studenti in campo per Non fare lo sbronzo

A Salerno si conclude con numeri record la terza edizione di “Non fare lo sbronzo”, evento in cui oltre 2.700 studenti sono scesi in piazza per sensibilizzare sui rischi legati all’uso di alcol. La manifestazione ha anche visto il debutto di “Non fare lo sbronzo Kids”, dedicato ai più giovani, con attività di gioco e apprendimento sulla sicurezza e la tutela dell’ambiente.

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