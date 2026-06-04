Non è un kit tecnico non è una divisa da riscaldamento e non la vedremo indossare dai giocatori in campo Eppure grazie a Stella Jean è già la più bella dei Mondiali
La nazionale di Haiti torna ai Mondiali dopo 52 anni di assenza, nel 2026, con la fase finale che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Stella Jean ha creato un capo di abbigliamento che non è una divisa da gioco, ma è già considerato tra i più belli del torneo. La maglia non è tecnica, né riscaldante, e non sarà indossata dai calciatori in campo.
I l Mondiale 2026 “spezzettato” tra Stati Uniti, Canada e Messico segna il ritorno calcistico della nazionale di Haiti dopo ben 52 anni di assenza dal torneo intercontinenatle. Per un evento di tale portata storica, la stilista italo-haitiana Stella Jean ha lanciato a giugno 2026 la capsule collection L’Haitiana. Una linea couture nata per trasfigurare la classica divisa da calcio in un sofisticato manifesto di stile, orgoglio caraibico e identità culturale. Sebbene sul rettangolo verde i calciatori indosseranno i kit ufficiali firmati dallo sponsor tecnico Saeta, la maglia in assoluto più bella, desiderata e ad alto tasso glam di questo campionato del mondo appartiene alla moda: un esperimento estetico che non vedremo mai in campo, ma che è già diventato l’oggetto del desiderio nei guardaroba estivi più raffinati. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Notizie e thread social correlati
Ai Mondiali vedremo tanti giocatori dei club italiani, anche se l'Italia non si è qualificataAi Mondiali di calcio parteciperanno numerosi giocatori provenienti da club italiani, nonostante la Nazionale italiana non si sia qualificata per la...
Shakira canta (di nuovo) l’inno dei Mondiali: Dai, dai è già una hit, ma c’è uno smacco all’ItaliaDopo il grande successo di Waka Waka nel 2010, l’artista torna a interpretare l’inno ufficiale dei Mondiali, questa volta con una canzone che sta già...