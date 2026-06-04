Non è un kit tecnico non è una divisa da riscaldamento e non la vedremo indossare dai giocatori in campo Eppure grazie a Stella Jean è già la più bella dei Mondiali

Notizia in breve

La nazionale di Haiti torna ai Mondiali dopo 52 anni di assenza, nel 2026, con la fase finale che si svolgerà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Stella Jean ha creato un capo di abbigliamento che non è una divisa da gioco, ma è già considerato tra i più belli del torneo. La maglia non è tecnica, né riscaldante, e non sarà indossata dai calciatori in campo.