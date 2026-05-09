Dopo il grande successo di Waka Waka nel 2010, l’artista torna a interpretare l’inno ufficiale dei Mondiali, questa volta con una canzone che sta già conquistando le classifiche. La scelta della cantante colombiana ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni commentatori che evidenziano un paragone con il passato e altri che sottolineano l’impatto della nuova hit. La canzone sta già facendo parlare di sé, attirando l’attenzione di fan e media.

Dopo il successo di Waka Waka nel 2010, indimenticabile inno dei mondiali in Sud Africa, Shakira torna a essere la voce del calcio. È proprio la cantante colombiana, affiancata dal rapper Burna Boy, a interpretare l’inno dei Mondiali 2026, che si terranno in Nord America. La canzone, che Waka Waka la ricorda parecchio, è già un tormentone. Si intitola Dai, dai, un’esortazione in italiano, seppur l’Italia ai Mondiali non si sia neppure classificata. E i tifosi azzurri non sembrano averla presa bene. Dai, dai è l’inno dei Mondiali di calcio 2026. L’uscita ufficiale è prevista per giovedì 14 maggio, ma sui social è già arrivata l’anteprima di Dai, dai, il brano di Shakira e Burna Boy, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Shakira canta (di nuovo) l’inno dei Mondiali: Dai, dai è già una hit, ma c’è uno smacco all’Italia

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Shakira - Waka Waka 2.0 | FIFA World Cup Anthem 2026 | Official World Cup Song | Football Music 4K

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