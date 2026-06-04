Non è cambiamento è caos climatico | vi spiego perché la terra non negozia più

Il clima sta mostrando segnali di instabilità con l’innalzamento del livello del mare, incendi che interessano vaste aree, ondate di calore prolungate e scioglimento dei ghiacciai. Questi eventi sono in aumento e si verificano con maggiore frequenza. La Terra non si ferma o rallenta, ma continua a inviare segnali di cambiamento senza negoziazioni o proroghe.

Il clima non discute, non negozia, non concede proroghe. Invia segnali. L'innalzamento del livello del mare, gli incendi che divorano intere regioni, le ondate di calore sempre più lunghe, lo scioglimento dei ghiacciai. E poi i segnali più silenziosi, quelli che si leggono da vicino, camminando. 🔗 Leggi su Today.it

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