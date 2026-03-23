Qualcuno continua a negarne perfino l’esistenza, eppure il cambiamento climatico è una realtà sempre più evidente e che macina record su record. In particolare n el 2025 la Terra ha accumulato una quantità di calore mai registrata prima, con un fenomeno che è a dir poco preoccupante perché porterà, secondo gli esperti, all’aumento dei fenomeni metereologici estremi. A lanciare l’allarme è l’ Organizzazione meteorologica mondiale dell’Onu, con il segretario delle Nazioni Unite António Guterres che, letteralmente senza giri di parole, avverte: “S iamo in emergenza”. Il cambiamento climatico accelera. Come appare evidente da anni, qualcosa nel ciclo delle stagioni sembra essersi compromesso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il cambiamento climatico accelera, e l’ONU lancia l’allarme: “Nel 2025 la Terra ha accumulato un calore record”

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