Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha condiviso a 'DAZN' le differenze tra la sua esperienza di 15 anni alla Lazio e il ruolo attuale nel club rossonero, assunto un anno fa. Ha spiegato come i cambiamenti siano sostanziali, senza entrare in dettagli specifici. La sua analisi si concentra sulle differenze operative e sulle sfide di ciascuna società, offrendo un confronto diretto tra le due esperienze professionali.

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha rilasciato in queste ore un'intervista in esclusiva a 'DAZN', per il format 'Giorgia's secret' con Giorgia Rossi, parlando di vari temi caldi e importanti sull'attualità rossonera. Tra questi, il dirigente albanese ha anche risposto ad una domanda sulle differenze che esistono tra lavorare al Milan e alla Lazio. "E' un cambiamento sostanziale. Con il nome Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla Lazio, per la storia del club e anche per le disponibilità finanziarie", la candida confessione di Tare, che - con quella rossonera - sta avendo modo di misurarsi con un'altra grande realtà dopo quella capitolina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tare: “Tra Lazio e Milan è un cambiamento sostanziale. Vi spiego il perché”

LAZIO-MILAN 1-0 | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26

Notizie correlate

Allegri dopo Lazio-Milan: “Capisco il sogno, ma siamo realisti. Vi spiego perché ho tolto Leao e non Pulisic”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026...

Calciomercato, Moretto: “Vi spiego perché il Milan ha preso Kostic”Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da quest'estate, in attesa di capire se sarà aggregato all'Under 23, oppure...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Tare spinge per portare Gila al Milan: dal prezzo fissato dalla Lazio alle 2 alternative; Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila; Calciomercato Milan, Moretto: Via ai contatti con la Lazio per Gila; Il Pisa cambia direttore sportivo.

Tare: Al Milan è più facile convincere i giocatori rispetto a quando ero alla LazioIgli Tare, ds del Milan con un passato nella dirigenza della Lazio, ha concesso un’intervista alle telecamere di DAZN, nel corso della quale ha messo a confronto le possibilità di fare mercato con i r ... lazionews.eu

Gila – Milan: Allegri avalla l’operazione e Tare prepara l’assalto estivoMario Gila è sempre più lontano dal rinnovare con la Lazio e il Milan, ... msn.com

Al via un percorso di collaborazione strategica tra Lazio e California #francescorocca #GavinNewsom #regionelazio - facebook.com facebook