Sette anni dopo la morte dello stilista, la gatta birmana Choupette non ha ancora ricevuto nulla dell’eredità di 1,5 milioni di euro. Non sono stati versati soldi né beni alla gatta, nonostante le richieste fatte dai tutori legali. La questione legale riguardante la gestione dei beni e l’assegnazione dell’eredità è ancora in corso. La gatta, definita dal pubblico come il “felino più ricco del mondo”, non ha ancora ottenuto alcun pagamento o bene.

Sette anni dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld, la sua amata gatta birmana Choupette, spesso definita dai media internazionali come il “ felino più ricco del mondo”, non ha ancora ricevuto un solo centesimo della sua eredità milionaria. I fondi, stimati in circa 1,5 milioni di euro e destinati esclusivamente al mantenimento e alle cure quotidiane dell’animale, sono attualmente bloccati all’interno di una vasta e complessa disputa legale legata al patrimonio complessivo dello stilista. L’eredità contesa e le spese legali. Il patrimonio totale lasciato dall’ex direttore creativo di Chanel si aggira intorno ai 200 milioni di euro e prevede sette eredi principali, tra cui figurano collaboratori storici, amici fidati e il modello Baptiste Giabiconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non abbiamo ricevuto nulla”. Choupette, la gatta ereditiera di Karl Lagerfeld non ha visto ancora un centesimo dell’eredità da 1,5 milioni dello stilista: ecco perché

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