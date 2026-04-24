Paris Hilton x Karl Lagerfeld | Herald Square diventa Parigi con Choupette che ruba la scena ovviamente

Durante una giornata normale a Herald Square a New York, tra le vetrine dei grandi magazzini e l’afflusso di turisti, si è trasformato improvvisamente in una scena parigina. Un evento ha portato l’atmosfera di Parigi nella piazza, con un angolo dedicato a caffè, brioche e sedie in stile bistrot. Al centro dell’attenzione, Paris Hilton ha tenuto un DJ set su un bus vintage, mentre la gatta Choupette rubava la scena.

Ok, immagina di passare per Herald Square a New York, tra Macy’s Herald Square, turisti ovunque e caos normale, e trovarti improvvisamente dentro una specie di mini Parigi, con café vibes, brioche, sedie bistrot e. Paris Hilton che fa un DJ set sopra un bus vintage. Sì, è successo davvero. E no, non è un fever dream fashion week, è il takeover firmato Karl Lagerfeld per il lancio della SpringSummer 2026. Paris Hilton x Karl Lagerfeld: non un evento, ma un takeover vero (di quelli che TikTok ama). Partiamo da qui: non era il solito evento stampa con due influencer e un backdrop. Hanno letteralmente trasformato Herald Square in una destinazione.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Paris Hilton x Karl Lagerfeld: Herald Square diventa Parigi (con Choupette che ruba la scena, ovviamente) Notizie correlate Paris Hilton torna a essere il volto per il brand Karl Lagerfeld per la Primavera Estate 2026. Ecco cosa ci ha raccontato...La stagione Primavera-Estate 2026 di Karl Lagerfed rinnova il sodalizio con Paris Hilton e lo racconta con una campagna dal titolo evocativo: “From... Paris Hilton vorrebbe collaborare con Britney Spears: “Sarebbe un sogno che diventa realtà”Attualmente al lavoro sul nuovo album, Paris Hilton ha aperto ad una collab sul prossimo progetto discografico con l’amica di lunga data, Britney... Una raccolta di contenuti Paris Hilton Was a Karl Lagerfeld Muse From the BeginningAdd Yahoo as a preferred source to see more of our stories on Google. All products featured on Glamour are independently selected by Glamour editors. However, when you buy something through our retail ... ca.news.yahoo.com Paris Hilton Serves 'Attitude' in Karl Lagerfeld Campaign About Being 'Unapologetically Yourself' (Exclusive)The campaign really reflects how I’m feeling right now — confident, balanced and comfortable in my own style, Hilton tells PEOPLE Paris Hilton has done it again. The fashion icon stars in Karl ... people.com