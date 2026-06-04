Nomina referente Plico telematico entro il 6 giugno | chi può essere nominato e quanto non si guadagna

Il referente del plico telematico è una figura individuata appositamente dal Dirigente Scolastico per ogni sede di esame, incaricato di gestire tutte le operazioni tecniche connesse al plico telematico. Per l’esame 202526 il nominativo deve essere comunicato entro il 6 giugno. L’ultimo punto è indubbiamente quello più significativo. Molto spesso, infatti, l’incarico è affidato a docenti con competenze accertate o all’animatore digitale dell’istituto. Nel caso del personale ATA, si tende ad affidare il compito ad assistenti amministrativi o tecnici particolarmente esperti o, in alcuni casi, anche al DSGA. Non esiste un compenso nazionale specificamente previsto per il referente del plico telematico. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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