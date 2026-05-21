Maturità 2026 | formazione dei Presidenti e Commissari nomina referente Plico telematico Nomina Commissione fine maggio – inizio giugno LO SPECIALE

A partire dal 2026, la maturità tornerà ad essere chiamata in modo tradizionale, con l'esame finale delle classi V della scuola secondaria di secondo grado. La procedura di nomina dei Presidenti e dei Commissari avverrà tra fine maggio e inizio giugno, mentre è in fase di definizione anche la nomina del referente per il Plico telematico. Sono stati avviati i processi di formazione del personale coinvolto e le procedure amministrative per garantire lo svolgimento dell’esame. Circa 500 studenti ogni anno sono coinvolti in questa prova.

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