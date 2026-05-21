Maturità 2026 | formazione dei Presidenti e Commissari nomina referente Plico telematico Nomina Commissione fine maggio – inizio giugno LO SPECIALE

Da orizzontescuola.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dal 2026, la maturità tornerà ad essere chiamata in modo tradizionale, con l'esame finale delle classi V della scuola secondaria di secondo grado. La procedura di nomina dei Presidenti e dei Commissari avverrà tra fine maggio e inizio giugno, mentre è in fase di definizione anche la nomina del referente per il Plico telematico. Sono stati avviati i processi di formazione del personale coinvolto e le procedure amministrative per garantire lo svolgimento dell’esame. Circa 500 studenti ogni anno sono coinvolti in questa prova.

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Torna l'Esame di Maturità: dal 2026 sarà questa la nuova e classica (forse mai abbandonata) dicitura per gli esami finali delle classi V della scuola secondaria di II grado, che interessano ogni anno circa 500.000 studenti ma che sono anche guardati con attenzione da famiglia e società in generale per l'importanza che il traguardo assume. Ecco le novità del Decreto Scuola n. 1272025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2025. L'articolo Maturità 2026: formazione dei Presidenti e Commissari, nomina referente Plico telematico. Nomina Commissione fine maggio – inizio giugno LO SPECIALE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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ESAME DI MATURITÀ 2026: COME FARE DOMANDA PER COMMISSARIO E/O PRESIDENTE

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