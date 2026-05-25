Esami di Maturità 2026 | entro il 6 giugno si nomina il Referente del plico telematico 27 FAQ su funzioni compensi e obblighi

Da orizzontescuola.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Entro il 6 giugno sarà nominato il Referente del plico telematico per gli Esami di Maturità 2026. Sono state pubblicate 27 FAQ riguardanti funzioni, compensi e obblighi di questa figura. La nomina di questa figura è considerata uno degli aspetti più rilevanti nell’organizzazione delle prove. La figura del Referente gestirà il coordinamento e la sicurezza delle operazioni telematiche legate agli esami.

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Una delle figure maggiormente rilevanti nell’organizzazione degli Esami di Maturità è quella del Referente del plico telematico. Dal 6 maggio, ed entro il 6 giugno 2026 (termine improrogabile), i dirigenti scolastici (o i DSGA, se delegati dal Ds) sono tenuti all’abilitazione di tali figure, accedendo al portale SIDI e selezionando la funzione Gestione Utenze->Referenti Plico telematico. Il referente del plico telematico è una figura individuata appositamente dal Dirigente Scolastico per ogni sede di esame, incaricato di gestire tutte le operazioni tecniche connesse al plico telematico. Sostanzialmente, è il processo di trasmissione delle tracce criptate delle prove scritte di esame, che avviene mediante un’apposita applicazione rilasciata sul portale SIDI. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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