Nomina di Nicola Cantone alla guida del Ruggi | entusiasmo retroscena e le sfide che lo attendono

Da anteprima24.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nicola Cantone è stato nominato nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno. La scelta ha suscitato reazioni positive tra gli addetti ai lavori. La nomina arriva in un momento in cui si prevede che Cantone dovrà affrontare diverse sfide legate alla gestione dell’ospedale. La comunicazione ufficiale della nomina è stata diffusa recentemente, senza ulteriori dettagli sui processi interni che hanno portato alla decisione.

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Tempo di lettura: 3 minuti La nomina di Nicola Cantone come nuovo direttore generale dell ’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno continua a raccogliere commenti di entusiasmo. La delibera firmata ieri dal presidente della Regione Campania Roberto Fico è ora in attesa della vidimazione da parte del rettore dell’Università di Salerno Virgilio D’Antonio, ultimo passaggio prima dell’insediamento. Tra i messaggi di felicitazioni arrivati a Cantone figurano quelli di numerosi rappresentanti istituzionali e del mondo sanitario. Mancano invece, almeno per ora, gli auguri del sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, con il quale i rapporti non sono mai stati semplici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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