Nicola Cantone torna alla guida dell' ospedale Ruggi D' Aragona
La Giunta regionale della Campania ha scelto un nuovo direttore generale per l’ospedale Ruggi D’Aragona. Dopo i lavori della Commissione di Esperti, l’avvocato Nicola Cantone è stato indicato come candidato ufficiale per questa posizione. La decisione è stata comunicata durante la seduta odierna, con l’obiettivo di nominare il nuovo responsabile dell’azienda ospedaliera universitaria.
La Giunta regionale della Campania, ad esito dei lavori della Commissione di Esperti nominata con Decreto del Presidente, ha indicato, nel corso della seduta odierna, l'avvocato Nicola Cantone come candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Nicola Cantone nuovo direttore ospedale Ruggi Salerno
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