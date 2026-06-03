Nicola Cantone torna alla guida dell' ospedale Ruggi D' Aragona

Notizia in breve

La Giunta regionale della Campania ha scelto un nuovo direttore generale per l’ospedale Ruggi D’Aragona. Dopo i lavori della Commissione di Esperti, l’avvocato Nicola Cantone è stato indicato come candidato ufficiale per questa posizione. La decisione è stata comunicata durante la seduta odierna, con l’obiettivo di nominare il nuovo responsabile dell’azienda ospedaliera universitaria.