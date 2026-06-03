Nicola Cantone torna alla guida dell' ospedale Ruggi D' Aragona

Da casertanews.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Giunta regionale della Campania ha scelto un nuovo direttore generale per l’ospedale Ruggi D’Aragona. Dopo i lavori della Commissione di Esperti, l’avvocato Nicola Cantone è stato indicato come candidato ufficiale per questa posizione. La decisione è stata comunicata durante la seduta odierna, con l’obiettivo di nominare il nuovo responsabile dell’azienda ospedaliera universitaria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Giunta regionale della Campania, ad esito dei lavori della Commissione di Esperti nominata con Decreto del Presidente, ha indicato, nel corso della seduta odierna, l'avvocato Nicola Cantone come candidato prescelto alla nomina di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "OO.RR. 🔗 Leggi su Casertanews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nicola Cantone nuovo direttore ospedale Ruggi Salerno

Video Nicola Cantone nuovo direttore ospedale Ruggi Salerno

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ruggi, via libera della Regione: Nicola Cantone designato direttore generale

Neuroradiologia dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”: convegno all'Lloyd’s Baia HotelSi svolge oggi e domani presso il Lloyd’s Baia Hotel di Salerno la XIX edizione del Corso di Neuroradiologia Interventistica, un evento che si...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web