Ruggi via libera della Regione | Nicola Cantone designato direttore generale
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La Giunta regionale della Campania ha designato oggi l'avvocato Nicola Cantone quale candidato prescelto per l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. La decisione, scaturita al termine dei lavori dell'apposita. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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