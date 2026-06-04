Nomadi dietro al PalaPanini FdI | Basta subire occorre risposta definitiva
Ogni anno, nell'area dei Portali, vengono installati insediamenti abusivi da parte di nomadi. Questa situazione si ripete con regolarità e coinvolge gruppi di persone che occupano aree non autorizzate vicino al PalaPanini. Le autorità sono state informate della presenza, ma al momento non ci sono state azioni risolutive. La questione viene portata all'attenzione pubblica da un rappresentante politico di un partito di centrodestra.
"Come puntualmente accade ogni anno, sono tornati gli insediamenti abusivi nell'area dei Portali con gli immancabili nomadi. Una situazione che Fratelli d'Italia denuncia da anni e rispetto alla quale continuiamo a registrare sempre lo stesso copione: segnalazioni dei cittadini, degrado, disagi e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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