Nomadi dietro al PalaPanini FdI | Basta subire occorre risposta definitiva

Notizia in breve

Ogni anno, nell'area dei Portali, vengono installati insediamenti abusivi da parte di nomadi. Questa situazione si ripete con regolarità e coinvolge gruppi di persone che occupano aree non autorizzate vicino al PalaPanini. Le autorità sono state informate della presenza, ma al momento non ci sono state azioni risolutive. La questione viene portata all'attenzione pubblica da un rappresentante politico di un partito di centrodestra.