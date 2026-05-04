Al vertice della Comunità Politica Europea tenutosi a Erevan, in Armenia, la presidente del Consiglio italiana ha affrontato il tema delle crisi che coinvolgono l’Europa. Durante il suo intervento, ha sottolineato l’importanza di passare dalla semplice reazione alle problematiche alla prevenzione di future tensioni. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto di un incontro dedicato alle sfide che interessano i paesi membri e le loro relazioni internazionali.

Intervenendo al vertice della Comunità Politica Europea a Erevan, in Armenia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato delle "molteplici crisi interconnesse tra loro che si alimentano a vicenda". Fra queste, anche i "flussi migratori incontrollati che mettono a dura prova la sicurezza dei cittadini" e la "stabilità degli Stati". Questo incide su economia e risorse pubbliche e si lega anche con l'energia perché" molti flussi provengono da regioni instabili che sono fondamentali per i nostri approvvigionamenti energetici". Per la premier, l'obiettivo è quello di fare "un passo in più" rispetto l'Unione europea, cioè quello di "passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare" ed elaborare quindi una "strategia a lungo termine".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni al Summit della Comunità politica europea: "Basta reagire, occorre prevenire"

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