Cosa farò da grande? E La risposta al grande boh ? Occorre ascoltare il proprio daimon

SENIGALLIA – Mercoledì 6 maggio al Cinema Giometti di Senigallia si è tenuto il secondo appuntamento del progetto "La risposta al grande Boh!", promosso da Cna Ancona.Cento persone in sala, tra ragazzi, ragazze e i loro genitori, per una conferenza con Stefano Rossi, psicopedagogista e autore.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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