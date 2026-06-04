AGI - No dei giudici alla costituzione di parte civile di Francesco Dolci nel processo a Gianluca Soncin accusato di avere ucciso l'ex compagna Pamela Genini il 14 ottobre dello scorso anno a Milano. Per i giudici della Corte d'Assise, "l'esistenza di un rapporto sentimentale tra Dolci e Genini di pochi mesi, da maggio a ottobre 2025, non connotato da una stabile e continuativa convivenza e in presenza di un rapporto sentimentale parallelo della vittima con Soncin, non consente di riconoscere la legittimazione alla costituzione di parte civile". Le pm Alessia Menegazzo e Letizia Mannella avevano espresso parere negativo. Escluse dalle parti civili anche due associazioni che si occupano di violenza sulle donne mentre sono stati ammessi Nicola e Veronica Genini, fratello e sorella della vittima, e la madre. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - No alla parte civile per Francesco Dolci nel processo per l’omicidio di Pamela Genini

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