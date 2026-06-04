Nina Gigante | Dopo il parto il messaggio implicito verso una donna è sempre lo stesso | torna in forma torna produttiva torna quella di prima Ma nessuna trasformazione autentica funziona così Voi chiedereste a una farfalla di tornare bruco?

Da vanityfair.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo il parto, spesso si incoraggia la donna a tornare in forma e produttiva come prima. Nel suo nuovo libro, la giornalista affronta il tema della «matrescenza», ovvero la trasformazione fisica, emotiva e identitaria che avviene nel diventare madre. La discussione si concentra sul fatto che questa fase richiede tempo e non può essere forzata a seguire modelli predefiniti. Nessuna donna può essere spinta a tornare a come era prima della gravidanza in modo immediato.

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È da qui che parte Supernova. Quando nasce una madre: le trasformazioni di cui nessuno ti ha mai parlato (Aboca Edizioni), il nuovo libro di Nina Gigante, giornalista e integrative health coach specializzata in medicine orientali. Un libro che prova a spostare lo sguardo dal bambino alla donna, dalla maternità come fatto privato alla maternità come esperienza culturale, politica e collettiva. Al centro c’è il concetto di «matrescenza», termine coniato negli anni Settanta dall’antropologa Dana Louise Raphael per definire la profonda trasformazione fisica, psichica, identitaria e relazionale che accompagna il diventare madre. Gigante intreccia... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Nina Gigante: «Dopo il parto, il messaggio implicito verso una donna è sempre lo stesso: torna in forma, torna produttiva, torna quella di prima. Ma nessuna trasformazione autentica funziona così. Voi chiedereste a una farfalla di tornare bruco?»
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