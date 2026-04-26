Il 3 maggio torna la Mezza del Mugello | correre nel cuore di una terra autentica

Il 3 maggio si terrà la sesta edizione della Mezza del Mugello, evento podistico che si svolge nella regione toscana. La manifestazione si svolge nel territorio del Mugello, offrendo un percorso che attraversa paesaggi autentici e caratteristici della zona. La gara è prevista con partenza e arrivo nel cuore della regione, attirando numerosi partecipanti da diverse aree. La data segna il ritorno di questa tradizione sportiva nel calendario locale.

Firenze, 26 aprile 2026 – Il calendario segna una data precisa: 3 maggio. Torna la Mezza del Mugello, giunta alla sua sesta edizione, e lo fa confermandosi non solo come evento sportivo, ma come esperienza immersiva in uno dei territori più riconoscibili della Toscana. Nata nel periodo più complesso della pandemia, quando correre significava anche ritrovare equilibrio e fiducia, la manifestazione ha consolidato negli anni una propria identità, crescendo fuori dai circuiti tradizionali e mantenendo una forte impronta partecipativa. Oggi si presenta con un programma articolato: alla mezza maratona si affiancano la “Corri Mugello” di 11 km non competitiva e la Family Run di 5 km del sabato, organizzata in collaborazione con Pink Firenze, con parte del ricavato destinato alla Fondazione Umberto Veronesi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il 3 maggio torna la Mezza del Mugello: correre nel cuore di una terra autentica Notizie correlate La storia di Damiano, trapiantato di cuore un anno fa, torna a correre la mezza maratonaUn anno fa lottava tra la vita e la morte, collegato a una macchina che gli teneva in funzione il cuore, ora allaccia le scarpe da running e si... Dà una spallata a una bambina per strada nel cuore di Tokyo e la butta a terra: “Gente senza cuore”. Il videoAll'incrocio di Shibuya, a Tokyo, una bambina che posa per una foto viene spinta violentemente a terra da una passante. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Conto alla rovescia per l’edizione 2026 della Mezza del Mugello; La Mezza del Mugello 2026, cresce l’evento tra sport, sponsor e partecipazione. Il 3 maggio torna la Mezza del Mugello: correre nel cuore di una terra autenticaL’appuntamento in calendario per il 3 maggio ... msn.com Il 3 maggio torna la Mezza del MugelloFirenze, 30 gennaio 2026 – È fissata in calendario per il 3 maggio la Mezza del Mugello, giunta alla sua sesta edizione, una manifestazione che nel giro di pochi anni è riuscita a ritagliarsi un ruolo ... lanazione.it Tanti auguri di buona Pasqua da tutto lo staff della Mezza del Mugello! Mentre vi godete il relax e le uova di cioccolato, noi vi ricordiamo che il traguardo della Mezza del Mugello si avvicina! Volete un motivo in più per festeggiare Avete ancora pochi - facebook.com facebook