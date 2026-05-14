Neonata morta a Sarno dopo il parto in casa la mamma ha 16 anni | ‘Non lo sapevo’ cosa non torna

Una neonata è deceduta poco dopo il parto che si è svolto a casa in un'abitazione di Sarno. La madre, di soli 16 anni, risiede a Terzigno e ha riferito di non aver saputo di essere incinta. Nella notte, la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarla senza successo. La vicenda ha suscitato grande attenzione e sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.

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