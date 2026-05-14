Neonata morta a Sarno dopo il parto in casa la mamma ha 16 anni | ‘Non lo sapevo’ cosa non torna
Una neonata è deceduta poco dopo il parto che si è svolto a casa in un'abitazione di Sarno. La madre, di soli 16 anni, risiede a Terzigno e ha riferito di non aver saputo di essere incinta. Nella notte, la ragazza è stata trasportata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato di salvarla senza successo. La vicenda ha suscitato grande attenzione e sono in corso accertamenti per chiarire quanto accaduto.
La disperata corsa nella notte all’ospedale di Sarno, la 16enne viveva a Terzigno. Una corsa disperata nella notte verso l’ospedale, i tentativi dei medici di salvarla e poi la tragedia. Una neonata è arrivata già priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, nel Salernitano. La madre è una ragazza di appena 16 anni di origini cinesi, domiciliata a Terzigno. La vicenda ha immediatamente fatto scattare un’indagine della Procura di Nola per chiarire cosa sia accaduto nelle ore precedenti all’arrivo in ospedale. I tentativi disperati dei medici per salvare la neonata. Secondo quanto emerso, la piccola sarebbe arrivata al pronto soccorso già senza segni vitali.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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