Venerdì 1 maggio 2026, il mercato azionario di Tokyo ha registrato un leggero aumento, con l'indice Nikkei che ha chiuso a 59.363,64 punti, segnando un incremento dello 0,13 per cento. Nel frattempo, lo yen si è rafforzato rispetto al dollaro, raggiungendo quota 157,10, nonostante le tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente.

? Cosa sapere Nikkei sale dello 0,13% a 59.363,64 punti a Tokyo venerdì 1 maggio 2026.. Rafforzamento dello yen a 157,10 dollari nonostante lo stallo diplomatico tra USA e Iran.. Il Nikkei ha aperto la sessione di venerdì 01 maggio 2026 con un incremento dello 0,13%, attestandosi a quota 59.363,64 dopo un guadagno di 78 punti, spinto dal rally dei mercati statunitensi. Nonostante l’instabilità geopolitica legata alle trattative tra Stati Uniti e Iran riguardanti il conflitto in Medio Oriente, la piazza finanziaria di Tokyo riesce a mantenere una direzione positiva. Questo equilibrio è stato favorito dal calo dei prezzi del petrolio Brent e dai dati incoraggianti che emergono dalle recenti analisi delle trimestrali aziendali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei sale nonostante le tensioni in Medio Oriente: lo yen cresce

Notizie correlate

Finalissima Spagna-Argentina a rischio per le tensioni in Medio Oriente?Le tensioni internazionali hanno ripercussioni sul calcio globale e la Finalissima tra Spagna e Argentina resta al centro dell’attenzione.

Tensioni in Medio Oriente, quanto aumenteranno le bollette di luce e gasDopo i recenti attacchi in Medio Oriente, quali sono state le prime reazioni dei mercati? «Il gas ha registrato rialzi molto forti e il petrolio si è...