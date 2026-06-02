Le borse asiatiche, tra cui il Nikkei, sono scese a causa dell’instabilità in Medio Oriente. La chiusura dello Stretto di Hormuz preoccupa i mercati energetici, mentre lo yen si svaluta rispetto al dollaro e all’euro. La crisi nel Medio Oriente ha influito sui prezzi del petrolio e sui mercati finanziari globali, provocando vendite e volatilità. Le fluttuazioni valutarie sono legate alle tensioni nella regione e alle conseguenti preoccupazioni per l’approvvigionamento energetico.

? Domande chiave Come influenzerà la chiusura dello Stretto di Hormuz i flussi energetici?. Perché lo yen sta perdendo valore rispetto a dollaro ed euro?. Quali rischi sistemici comporta il fallimento dei negoziati USA-Iran?. Cosa scatenerà l'avanzata delle truppe israeliane in Libano sui mercati?.? In Breve Nikkei scende a 66.589,24 con perdita di 345 punti all'apertura.. Yen debole a 159,60 rispetto al dollaro e 185,70 contro l'euro.. Rischio rotte commerciali globali per chiusura Stretto di Hormuz.. Escalation militare tra Israele e Libano aumenta rischio sistemico.. Il Nikkei cede lo 0,52% all’apertura per le tensioni in Medio Oriente. Il listino Nikkei ha aperto le contrattazioni con un calo dello 0,52%, scendendo a quota 66. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nikkei in calo: l’instabilità in Medio Oriente scuote Tokyo

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Asian Stocks Sink As Oil Spikes On Iran War Escalation And Hawkish Fed Outlook | APT

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Nikkei in calo: la tensione in Medio Oriente frena Tokyo e il petrolioLe borse asiatiche hanno registrato perdite, con l'indice Nikkei in calo, a causa delle tensioni in Medio Oriente che hanno influenzato i mercati.

Nikkei sale nonostante le tensioni in Medio Oriente: lo yen cresceVenerdì 1 maggio 2026, il mercato azionario di Tokyo ha registrato un leggero aumento, con l'indice Nikkei che ha chiuso a 59.

Temi più discussi: Il Nikkei tocca nuovi massimi storici sulla scia dell'ottimismo per il Medio Oriente e l'IA; Cina e Nikkei positivi, petrolio in calo: Usa e Iran trovano accordo di 60 giorni; *** Borsa Tokyo: Nikkei chiude a +0,9% grazie a tech e tocca nuovo massimo; Borse dell'Asia in rialzo, Nikkei da record.

Le tensioni in Medio Oriente scuotono i mercati asiatici dopo i nuovi attacchi statunitensi in Iran e con il balzo dei prezzi de petrolio. Nikkei-1,3%, HSI-2,3%, Shanghai-0,1%, Kospi-3,1% Corea del Sud, la Banca centrale mantiene i tassi di interess x.com

Melcangi, ancora molto tempo per vero accordo di pace in Medio Oriente reddit

Borsa di Tokyo, apertura in calo (-0,52%)(ANSA) - TOKYO, 02 GIU - La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, dopo l'assenza di fatto di un accordo negoziale tra Iran e Stati Uniti nel conflitto in Medio Oriente, e la mancata riapert ... msn.com

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