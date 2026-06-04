Niente riordino aule né timbrature fantasma la Gilda smonta le circolari estive | Docenti a scuola solo per attività già programmate

Notizia in breve

La Gilda ha commentato negativamente le circolari estive che richiedono ai docenti di essere presenti a scuola anche dopo la fine delle lezioni, escludendo riordino delle aule e timbrature fantasma. La sigla sindacale ha precisato che i docenti devono essere in servizio esclusivamente per le attività già programmate, respingendo ogni richiesta di presenza oltre tali impegni. La posizione si inserisce nel dibattito sulle modalità di organizzazione del personale scolastico durante le pause estive.