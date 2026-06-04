Niente riordino aule né timbrature fantasma la Gilda smonta le circolari estive | Docenti a scuola solo per attività già programmate
La Gilda ha commentato negativamente le circolari estive che richiedono ai docenti di essere presenti a scuola anche dopo la fine delle lezioni, escludendo riordino delle aule e timbrature fantasma. La sigla sindacale ha precisato che i docenti devono essere in servizio esclusivamente per le attività già programmate, respingendo ogni richiesta di presenza oltre tali impegni. La posizione si inserisce nel dibattito sulle modalità di organizzazione del personale scolastico durante le pause estive.
Con l’estate alle porte, tornano a circolare nelle scuole circolari che chiedono la presenza in servizio dei docenti anche dopo la chiusura delle lezioni. Ma secondo la Gilda degli Insegnanti si tratta di richieste senza fondamento contrattuale. A mettere i puntini sulle “i” ci ha pensato il coordinatore nazionale Vito Carlo Castellana, che in un video diffuso sui canali social del sindacato ha lanciato un monito chiaro: niente obbligo di firma o permanenza a scuola al di fuori delle attività già stabilite nel piano annuale. “L’anno scolastico sta per volgere al termine”, spiega Castellana nel videomessaggio, “e come sempre dal nulla fioriscono circolari fantasiose in merito agli impegni degli insegnanti durante il periodo estivo”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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