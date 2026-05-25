Sciopero generale le Aziende sanitarie ferraresi garantiscono solo le urgenze | a rischio le attività programmate

Le aziende sanitarie di Ferrara hanno annunciato che durante lo sciopero generale di venerdì 29 garantiscono solo le emergenze. Le attività programmate saranno sospese o ridotte, mentre i servizi di urgenza rimarranno attivi. La comunicazione riguarda sia le strutture pubbliche che quelle private accreditate. Lo sciopero, promosso da diverse sigle sindacali, coinvolge anche le associazioni aderenti, e si svolge a livello nazionale.

La direzione generale delle Aziende sanitarie ferraresi (Aosp e Ausl) comunicano che per l’intera giornata di venerdì 29 è stato proclamato dalle associazioni sindacali Usi Cit, Cub, Sgb, Adl Varese, Si Cobas, a cui hanno aderito Usi 1912, Sbm, Fisi, Fi-si, lo sciopero generale nazionale per il. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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