A scuola con la Misericordia spostate le attività programmate in Piazza Libertà
A causa della morte di un ex parlamentare e dell’allestimento della camera ardente in un palazzo storico, tutte le attività programmate in Piazza Libertà sono state spostate in un’altra sede. La decisione è stata presa dalla Fraternita di Misericordia di Avellino, che ha annunciato il cambiamento in segno di lutto. La modifica riguarda le attività scolastiche con la Misericordia, originariamente previste in piazza.
La Fraternita di Misericordia di Avellino comunica che in seguito alla morte dell’onorevole Giuseppe Gargani, e in concomitanza con l’allestimento della camera ardente presso Palazzo Caracciolo per il giorno 290526, in segno di lutto, sono state spostate in altra sede tutte le attività. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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