A scuola con la Misericordia spostate le attività programmate in Piazza Libertà

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A causa della morte di un ex parlamentare e dell’allestimento della camera ardente in un palazzo storico, tutte le attività programmate in Piazza Libertà sono state spostate in un’altra sede. La decisione è stata presa dalla Fraternita di Misericordia di Avellino, che ha annunciato il cambiamento in segno di lutto. La modifica riguarda le attività scolastiche con la Misericordia, originariamente previste in piazza.

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La Fraternita di Misericordia di Avellino comunica che in seguito alla morte dell’onorevole Giuseppe Gargani, e in concomitanza con l’allestimento della camera ardente presso Palazzo Caracciolo per il giorno 290526, in segno di lutto, sono state spostate in altra sede tutte le attività. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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