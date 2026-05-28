A scuola con la Misericordia spostate le attività programmate in Piazza Libertà

Notizia in breve

A causa della morte di un ex parlamentare e dell’allestimento della camera ardente in un palazzo storico, tutte le attività programmate in Piazza Libertà sono state spostate in un’altra sede. La decisione è stata presa dalla Fraternita di Misericordia di Avellino, che ha annunciato il cambiamento in segno di lutto. La modifica riguarda le attività scolastiche con la Misericordia, originariamente previste in piazza.