Niente autobotti senza contratto Aica nelle zone non servite il prefetto Caccamo | Regolamento approvato dai sindaci
Il prefetto ha confermato che le autobotti non possono operare senza un contratto con Aica nelle zone non servite, dopo l’approvazione del regolamento da parte dei sindaci. Con l’arrivo dell’estate, si intensificano le preoccupazioni sulla gestione dell’acqua, in particolare riguardo alle nuove norme di fornitura sostitutiva. Le autorità hanno ribadito le regole per evitare irregolarità e garantire il rispetto delle procedure.
Con la stagione estiva che bussa alle porte crescono i timori per una nuova stagione di passione idrica, soprattutto a causa delle nuove regole introdotte da Ati e Aica sulla fornitura sostitutiva con le autobotti. Mezzi che possono approvvigionare solo gli utenti censiti dal gestore del servizio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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