Niente autobotti senza contratto Aica nelle zone non servite il prefetto Caccamo | Regolamento approvato dai sindaci

Notizia in breve

Il prefetto ha confermato che le autobotti non possono operare senza un contratto con Aica nelle zone non servite, dopo l’approvazione del regolamento da parte dei sindaci. Con l’arrivo dell’estate, si intensificano le preoccupazioni sulla gestione dell’acqua, in particolare riguardo alle nuove norme di fornitura sostitutiva. Le autorità hanno ribadito le regole per evitare irregolarità e garantire il rispetto delle procedure.