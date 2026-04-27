Autobotti cambia tutto | niente pagamenti diretti e richieste solo tramite Aica
A partire dal 9 maggio, in tutta la provincia di Agrigento, le modalità di approvvigionamento idrico tramite autobotti subiranno una modifica significativa. Non sarà più possibile effettuare pagamenti diretti, e le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso il sistema Aica. Questa novità interessa tutte le utenze che si affidano alle autobotti per l’approvvigionamento d’acqua, modificando le procedure adottate finora.
Dal 9 maggio cambiano le modalità di approvvigionamento idrico tramite autobotte in tutta la provincia di Agrigento. A comunicarlo è Aica, che introduce un nuovo sistema dopo la cessazione dello stato di emergenza idrica, con l’obiettivo di rendere il servizio più trasparente, controllato e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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