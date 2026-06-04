Niente acqua | disagi a Guardiagrele per lavori di manuntenzione alla rete principale
A Guardiagrele, l’acqua è stata sospesa a causa di lavori di manutenzione sulla rete principale, causando disagi ai residenti. La sospensione è stata decisa dalla società che gestisce il servizio idrico. La sospensione riguarda alcune zone della città e si prevede che durerà fino al completamento delle operazioni. Non sono state fornite tempistiche precise per la ripresa dell’erogazione. La situazione è in corso di monitoraggio.
Disagi a Guardiagrele per via di una sospensione idrica disposta dalla Sasi, a seguito di un lavoro di manutenzione alla rete principale.L'intervento è partito nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno: l'interruzione della fornitura dell'acqua riguarda la zona capoluogo e contrade. La. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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