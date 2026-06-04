Niente acqua | disagi a Guardiagrele per lavori di manuntenzione alla rete principale

Notizia in breve

A Guardiagrele, l’acqua è stata sospesa a causa di lavori di manutenzione sulla rete principale, causando disagi ai residenti. La sospensione è stata decisa dalla società che gestisce il servizio idrico. La sospensione riguarda alcune zone della città e si prevede che durerà fino al completamento delle operazioni. Non sono state fornite tempistiche precise per la ripresa dell’erogazione. La situazione è in corso di monitoraggio.