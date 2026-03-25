Sospensione idrica per riparazione urgente a Guardiagrele | niente acqua nel pomeriggio

Oggi, mercoledì 25 marzo, a Guardiagrele è prevista una sospensione dell’erogazione idrica a partire dalle 12. La società di gestione ha comunicato che l’interruzione si rende necessaria per un intervento urgente di riparazione alla rete principale, al fine di prevenire possibili rischi o danni. La riparazione è stata programmata per risolvere un problema alla rete idrica.

Niente acqua a Guardiagrele dalle 12 di oggi, mercoledì 25 marzo. La Sasi ha reso noto che “a seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio eo pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione della fornitura non differibile nel Comune di Guardiagrele”. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. La pista ciclabile di Francavilla cancella lo storico muretto: l'insoddisfazione di Italia Nostra per il progetto esecutivo . 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sospensione idrica per riparazione urgente a Guardiagrele: niente acqua nel pomeriggio Articoli correlati Sospensione idrica per riparazione urgente a Casoli: niente acqua per l'intera mattinataSospensione idrica per riparazione urgente a Casoli nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio. Codogno, riparazione urgente alla rete idrica: un pomeriggio senza acquaCodogno (Lodi), 27 febbraio 2026 – Proseguono senza sosta gli interventi dei tecnici di Societa acqua lodigiana, seguiti al grave danneggiamento alla... Approfondimenti e contenuti su Sospensione idrica Temi più discussi: San Gimignano: sospensione dell’acqua per riparazioni urgenti; San Gimignano, lavori urgenti alla rete idrica: sospensione dell'acqua in via Pancole e in tre località; Sospensione acqua a Camogli il 26 marzo per manutenzione rete; Stop all’erogazione idrica domani 17 marzo a Carsoli per la riparazione della condotta. Sospensione acqua a Camogli il 26 marzo per manutenzione reteIren sospende l’acqua a Camogli il 26 marzo per manutenzione e sostituzione valvole. Intervento su condotta principale e riduzione perdite rete idrica. ligurianotizie.it San Gimignano: sospensione dell’acqua per riparazioni urgentiSAN GIMIGNANO. Acque comunica che per effettuare lavori di riparazione urgenti sulla rete idrica nel comune di San Gimignano, mercoledì 18 marzo, dalle 8 ... ilcittadinoonline.it GESESA-BENEVENTO, GIOVEDÌ 26 E VENERDÌ 27 MARZO SOSPENSIONE IDRICA PER LAVORI FINANZIATI FESR 2021-2027- D.G.R. 464/2022 VIA A. MEOMARTINI. GESESA comunica che nell’ambito dei lavori finanziati FESR 2021-2027 – D.G.R. 464/2 - facebook.com facebook