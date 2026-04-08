Domenica senza acqua o con forti disagi maxi-lavori sulla rete idrica tra impianti e condotte | le zone interessate

Domenica 12 aprile si svolgeranno lavori di manutenzione sulla rete idrica che coinvolgeranno impianti e condotte fondamentali del sistema di distribuzione. Le operazioni, programmate per questa giornata, comporteranno interruzioni o riduzioni dell’erogazione d’acqua nelle zone interessate. L’intervento mira a rafforzare l’affidabilità dell’intera rete e ad aumentare la quantità di acqua disponibile per i cittadini. La fase operativa prevede interventi simultanei su più punti strategici del sistema idrico.

Si entra nella fase operativa degli interventi straordinari sulla rete idrica: domenica 12 aprile saranno eseguite manutenzioni simultanee su impianti e condotte strategiche del sistema di adduzione, con l’obiettivo di migliorare la tenuta complessiva e incrementare la disponibilità d’acqua verso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Frosinone, scuole chiuse il 22 gennaio per lavori sulla rete idrica: ecco quali e le strade interessateInterruzione dell’acqua dalle 8:30 alle 18:30 in numerose strade del centro e della periferia; sospese le lezioni in alcuni istituti scolastici Nella...

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Argomenti più discussi: La periferia di Roma nord senz'acqua per sedici ore. Tutte le vie interessate; Lavori all'acquedotto Fiumefreddo, disagi a Messina domenica e lunedì prossimi - RTP; Condotta idrica tranciata durante i lavori in cantiere: case e aziende senza acqua per ore; Messina senza acqua: stop programmato per manutenzione e guasto, disagi previsti nella zona centro-nord.

Domenica In, la pace tra Mara Venier e Teo Mammucari non convince: ecco perchéDopo le tante polemiche a Domenica In, le tensioni tra Mara Venier e Teo Mammucari sembrano già acqua passata. La puntata di ieri è andata in onda tranquillamente, senza problemi o colpi di scena. Ma ... rds.it

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e ABC hanno annunciato oggi che la 99ª edizione degli Oscar® si terrà domenica 14 marzo 2027, mentre la 100ª edizione degli Oscar® avrà luogo domenica 5 marzo 2028. Gli eventi saranno trasmessi in diretta - facebook.com facebook

7/4/26. PADOVA. Domenica 12 aprile si terrà il “LIONS DAY per OPSA”, un’articolata manifestazione organizzata dal Lions Club Padova Ruzzante Rubianus e Opera della Provvidenza S. Antonio, aperta a tutta la cittadinanza; sarà presentata il 9 aprile in conf x.com