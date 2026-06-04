Nicole Minetti la rabbia di Cipriani contro il Fatto | Dovrebbero chiudere il giornale

Cipriani ha espresso rabbia contro il giornale, chiedendo che venga chiuso. Ha dichiarato che non è il momento di parlare e che ora si procederà solo con vie legali. La procura di Milano ha rilasciato una nota riguardante la vicenda, ma i dettagli non sono stati ancora resi pubblici. Nessuna ulteriore comunicazione è stata diffusa da parte delle parti coinvolte.

«Non è il momento di parlare. Solo vie legali, adesso». Dopo la nota della procura di Milano sulla grazia a Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani fa sapere al Corriere della Sera cosa ha intenzione di fare dopo l’inchiesta del Fatto Quotidiano che aveva messo in dubbio la regolarità dell’adozione del loro bambino. E aggiunge: «Più che (pagare, ndr ) i danni, io credo che dovrebbero chiudere il giornale». I due hanno chiesto 250 milioni di euro alla casa editrice del giornale di Marco Travaglio. Intendono devolvere i soldi, «che siano un euro o decine di milioni», alle organizzazioni internazionali che si occupano di bambini adottati. Nicole Minetti, Giuseppe Cipriani e la causa contro Il Fatto. 🔗 Leggi su Open.online

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