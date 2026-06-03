Si chiude con una conclusione netta una vicenda che nelle ultime settimane aveva alimentato polemiche e interrogativi. La Procura Generale di Milano ha infatti escluso qualsiasi irregolarità nella concessione della grazia presidenziale a Nicole Minetti, ponendo fine alle verifiche avviate dopo la diffusione di alcune ricostruzioni giornalistiche. L’esito degli accertamenti rappresenta un punto di svolta per l’ex consigliera regionale lombarda e per il suo compagno Giuseppe Cipriani. Secondo quanto emerso, non sarebbero stati riscontrati elementi tali da mettere in discussione la regolarità del provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica, né anomalie nelle procedure che hanno portato alla sua concessione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani: «Grazia giusta, ora chiediamo i danni a Fatto, Cartabianca e Report»

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