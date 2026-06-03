Nicole Minetti dopo le verifiche della Procura chiesti con Cipriani risarcimenti al Fatto È sempre Cartabianca e Report | Fatti non veri

La Procura Generale di Milano ha confermato che non ci sono state irregolarità nella concessione della grazia a Nicole Minetti da parte del Presidente della Repubblica. Nel frattempo, Minetti ha chiesto risarcimenti al Fatto Quotidiano insieme a Cipriani, mentre programmi come Cartabianca e Report hanno trasmesso commenti in cui si afferma che le affermazioni fatte non sono vere.

Per la Procura Generale di Milano non ci sono state irregolarità nella concessione della grazia a Nicole Minetti da parte del Presidente della Repubblica. E ora, davanti alla parola fine della vicenda, i legali dell’ex consigliera e del suo compagno Giuseppe Cipriani hanno ribadito di aver già avviato azioni legali per ottenere il risarcimento dei danni su diverse testate. Secondo quanto riferito dai difensori, le prime richieste risarcitorie riguardano oltre cinquanta articoli pubblicati, anche nelle rispettive edizioni online, dal quotidiano Il Fatto Quotidiano. Le iniziative giudiziarie coinvolgono inoltre alcune trasmissioni televisive, tra cui È sempre Cartabianca, andata in onda su Rete 4 il 28 aprile 2026, e Report, trasmessa su Rai 3 il 3 maggio 2026. 🔗 Leggi su Open.online

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Nicole Minetti, procura generale: non ci sono per ora elementi per cambiare parere sulla grazia

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Temi più discussi: La procura di Milano non ha trovato anomalie nella grazia a Nicole Minetti; Minetti, la Procura di Milano conferma il parere. Nessuna rogatoria sulla testimone; Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani: La grazia è giusta, ora chiediamo i danni a Fatto, Cartabianca e Report che ci hanno diffamato; Grazia a Nicole Minetti, Procura generale dà parere positivo: False le notizie su festini e droga.

Il caso della grazia a Nicole Minetti. Dopo le verifiche, la procura generale di Milano conferma il parere positivo. L'iter di adozione del bambino è risultato regolare, smentite alcune indiscrezioni di stampa. #tg3 x.com

La procura di Milano non ha trovato anomalie nella grazia a Nicole Minetti reddit

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