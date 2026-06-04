Nick Khan ha dichiarato in un’intervista a Sport Business Journal che i piani per Wrestlemania 40, incluso il Main Event, sono rimasti invariati. Ha precisato inoltre che lo scontro tra l’attore e il wrestler non è mai stato considerato come possibilità concreta.

In una intervista per Sport Business Journal (SBJ), Nick Khan ha affermato che i piani per Wrestlemania 40, in particolare per il Main Event, non sono mai cambiati e che Rock vs Reigns non è mai stata una ipotesi concreta. Afferma, inoltre, che “ad essere cambiati sono solo i rumor” e che tutto era parte per programma, tutto un cercare l’attenzione del pubblico e un aumentare l’interesse. Questa dichiarazione è molto forte, specie se a farla è una figura cosi di rilievo come il presidente della WWE, ma allo stesso tempo cozza molto con le dichiarazioni di vari attori coinvolti in primo piano come lo stesso The Rock che invece affermò che... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nick Khan: “I Piani per Wrestlemania 40 non sono mai cambiati”

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