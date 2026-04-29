WWE | Nick Khan regala updates su WrestleMania 2028 e monitora Riyadh

Durante un incontro aziendale, un dirigente della WWE ha fatto sapere che i piani riguardanti l’organizzazione di WrestleMania nel 2028 sono già stati stabiliti, lasciando intendere che la società ha in mente una località precisa per quell’edizione. Nel corso della riunione, si è parlato anche delle attività di monitoraggio relative a un evento in Arabia Saudita, senza fornire dettagli specifici.

Nick Khan ha recentemente acceso la curiosità interna alla WWE durante un town hall aziendale, lasciando intendere che i piani a lungo termine della compagnia siano già ben definiti, incluso il luogo di WrestleMania 2028. Senza rivelare dettagli concreti, ha però promesso che l’annuncio farà parlare molto: “Aspettate di sentire dove andremo per WrestleMania 2028”. Una frase breve, ma sufficiente per scatenare speculazioni. Negli ultimi anni, WrestleMania ha continuato a crescere, puntando su stadi sempre più grandi e su un’espansione internazionale, trasformando ogni annuncio della location in un evento mediatico. Khan ha anche riflettuto su...🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Nick Khan regala updates su WrestleMania 2028 e monitora Riyadh Notizie correlate WWE: Nick Khan difende il prodotto dalle criticheDopo un’era post Vince McMahon in cui tutto ciò che la WWE proponeva veniva accolto con caloroso entusiasmo dal pubblico, si è entrati nell’era TKO... WWE: Night of Champions a rischio? Nick Khan: “Andremo solo se sarà sicuro”Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente preoccupano anche la WWE, che sta valutando con grande attenzione la situazione in vista di Night of... Contenuti utili per approfondire Texts Between Triple H and Nick Khan Show Friction With Vince McMahon Over WWE CreativeRecently disclosed text messages between Nick Khan and Triple H show tension with Vince McMahon over WWE creative. Brandon Thruston of POST Wrestling has dropped an extensive report detailing the ... yahoo.com Oba Femi e… ecco i futuri volti della WWE secondo Nick KhanNick Khan ha rivelato quali Superstar vede al top della WWE nel 2033: ovviamente c'è Oba Femi ma è in ottima compagnia ... spaziowrestling.it