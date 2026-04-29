Nick Khan | Wrestlemania a Las Vegas per due anni? Decisione mia

Da zonawrestling.net 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un incontro interno, il dirigente della WWE ha confermato di aver deciso di portare Wrestlemania a Las Vegas per due anni consecutivi. La comunicazione ha suscitato interesse tra i dipendenti, poiché ha rivelato dettagli sui piani futuri della manifestazione più importante della federazione. La decisione, annunciata direttamente dal dirigente, riguarda il periodo 2028 e sembra confermare una strategia stabilita nel tempo.

Nick Khan ha recentemente acceso la curiosità interna alla WWE durante un town hall aziendale, lasciando intendere che i piani a lungo termine della compagnia siano già ben definiti, incluso il luogo di WrestleMania 2028. Senza rivelare dettagli concreti, ha però promesso che l’annuncio farà parlare molto: “Aspettate di sentire dove andremo per WrestleMania 2028”. Una frase breve, ma sufficiente per scatenare speculazioni. Negli ultimi anni, WrestleMania ha continuato a crescere, puntando su stadi sempre più grandi e su un’espansione internazionale, trasformando ogni annuncio della location in un evento mediatico. Khan ha anche riflettuto su...🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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