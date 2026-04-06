Tennis | l’ascesa del giovane Jodar e il record di Trungelliti

Nel circuito ATP e WTA, si sono conclusi i tornei su superfici in cemento per lasciar spazio alle competizioni sulla terra rossa, tra cui eventi a Houston, Charleston, Bogotà, Marrakech e Bucarest. Tra i protagonisti, si segnalano il giovane tennista Jodar, che ha fatto registrare una crescita significativa, e Trungelliti, che ha stabilito un nuovo record. Questi tornei hanno visto la partecipazione di numerosi atleti di rilievo, con risultati che hanno attirato l’attenzione degli appassionati.

Il circuito ATP e WTA ha salutato il cemento per abbracciare le superfici in terra rossa, tra i tornei di Houston, Charleston, Bogotà, Marrakech e Bucarest. I protagonisti della settimana variano dai giovanissimi talenti ai veterani che sfidano l’età, in una fase di transizione che vede l’Europa, l’Africa e le Americhe come teatri d’azione. Marrakech è stata la cornice dell’ascesa di Jodar, nato nel 2006. Il madrileno ha conquistato il titolo del 250 locale, diventando il secondo atleta della sua annata a sollevare un trofeo nel circuito principale dopo Fonseca. Il percorso di Jodar non è stato lineare, avendo dovuto superare avversari come Müller, Carabelli e Machac. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennis: l’ascesa del giovane Jodar e il record di Trungelliti ATP Marrakech 2026, Rafael Jodar in semifinale, sorpresa TrungellitiFinisce negli archivi questa giornata di incontri valida per l’ATP 250 di Marrakech. Marrakech: Trungelliti entra nel Top 100, Jodar sale a 74°La terra rossa di Marrakech ha scritto una pagina inaspettata nel calendario ATP 250 del 2026. Temi più discussi: L’ascesa del tennis italiano: da specialisti della terra a protagonisti in tutti i campi; E' Medjedovic il re di Napoli; Sinner-Alcaraz, tutto sul duello per il 1° posto: dai punti in palio alle regole della classifica; Arrigo Sacchi compie 80 anni: trofei e carriera dell'ex ct azzurro. Jannik Sinner domina Miami e consolida la sua ascesa ai vertici del tennis mondialeSinner conquista il Sunshine Double a Miami contro Lehecka Lunedì 30 marzo 2026, sul cemento di Miami, Jannik Sinner ha completato il prestigioso Sun ... assodigitale.it Rublev su Sinner e Alcaraz: Giocano sempre a tennis. La loro ascesa mi dà speranza…«Un campione del passato con cui mi piacerebbe giocare? Onestamente non ho una risposta, non mi interessa. Chiunque mi date io lo affronto… se non devo giocare ancora meglio (ride)». Arrivato a Nimes ... corrieredellosport.it ULTIM'ORA TENNIS ATP Monte-Carlo, domani #Sinner-Humbert 2° match dalle 11.00 Apre Berrettini-Bautista, alle 11.00 anche Darderi-Hurkacz #SkySport #SkyTennis x.com JANNIK CHIAMA CARLOS Come affermato da Sinner stesso, il percorso per arrivare fino in fondo a Monte-Carlo non sarà semplice, ma la voglia dei due campioni di tornare ad affrontarsi è tanta #Tennis #Sinner #Alcaraz #RolexMastersMonteCarlo # facebook