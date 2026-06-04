A pochi giorni dall’uscita di Masters of the Universe nelle sale cinematografiche, Nicholas Galitzine ha deciso di omaggiare la storia del franchise in un modo del tutto inaspettato. Il protagonista del nuovo adattamento live-action si è presentato al Tonight Show con un obiettivo preciso: ricreare uno dei meme più iconici della cultura internet degli anni 2010, quello che ha reso Prince Adam una leggenda digitale ben oltre i confini della serie animata originale degli anni Ottanta. Il meme in questione è conosciuto con il titolo onomatopeico “HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA”, una trascrizione fonetica del ritornello che ha fatto impazzire milioni di utenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Nicholas Galitzine ricrea il meme più famoso di He-Man: i fan non credono ai loro occhi (e scatta la nostalgia)

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Nicholas Galitzine recrea el meme de He-Man cantando Whats Up ByCrisZ Cine

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