Masters of the Universe | al cinema il nuovo film con Nicholas Galitzine e Jared Leto

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È in uscita un nuovo film basato sul franchise della Mattel, con protagonisti Nicholas Galitzine e Jared Leto. La pellicola presenta personaggi come He-Man e Skeletor, e si concentra sulla loro avventura nel mondo fantastico. La produzione si ispira ai personaggi iconici del franchise, con un cast che include attori noti. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati ufficialmente.

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Basato sul franchise della Mattel, la pellicola porta in scena He-Man, Skeletor e tutti i personaggi più amati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Masters Of The Universe - New Trailer (2026) Nicholas Galitzine | Amazon MGM Studios

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