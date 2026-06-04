Masters of the Universe | al cinema il nuovo film con Nicholas Galitzine e Jared Leto

Notizia in breve

È in uscita un nuovo film basato sul franchise della Mattel, con protagonisti Nicholas Galitzine e Jared Leto. La pellicola presenta personaggi come He-Man e Skeletor, e si concentra sulla loro avventura nel mondo fantastico. La produzione si ispira ai personaggi iconici del franchise, con un cast che include attori noti. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati ufficialmente.