Masters of the Universe | al cinema il nuovo film con Nicholas Galitzine e Jared Leto
È in uscita un nuovo film basato sul franchise della Mattel, con protagonisti Nicholas Galitzine e Jared Leto. La pellicola presenta personaggi come He-Man e Skeletor, e si concentra sulla loro avventura nel mondo fantastico. La produzione si ispira ai personaggi iconici del franchise, con un cast che include attori noti. La data di uscita e ulteriori dettagli sulla trama non sono ancora stati comunicati ufficialmente.
Basato sul franchise della Mattel, la pellicola porta in scena He-Man, Skeletor e tutti i personaggi più amati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Masters Of The Universe - New Trailer (2026) Nicholas Galitzine | Amazon MGM Studios
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Siamo stati all'anteprima stampa di #MastersoftheUniverse, il nuovo film di Travis Knight con protagonista Nicholas Galitzine. Dal 4 giugno al cinema. Grazie a @Eagle_Pictures per l'invito. x.com
Dal 4 giugno 7 nuovi film in sala ## 1* - SOLO AL CINEMA - DATA CONFERMATA - 4 giugno MASTERS OF THE UNIVERSE di Travis Knight con Nicholas Galitzine, Jared Leto, Camila Mendes e Idris Elba - SONY # 2* - SOLO AL CINEMA - DATA CONFERM facebook
Nicholas Galitzine su come è diventato He-Man in Masters of the Universe | Today Show Australia reddit
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