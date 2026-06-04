Next gen summer festival a Montesilvano | due giorni di musica sport e food

Notizia in breve

Nel fine settimana, Montesilvano ha ospitato il Next Gen Summer Festival, un evento di due giorni che ha combinato musica, sport e cibo. La manifestazione si è svolta in diverse aree della città, attirando numerosi partecipanti di tutte le età. Durante l’evento sono state organizzate esibizioni sportive, concerti dal vivo e stand gastronomici, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà locali e giovani artisti emergenti.