Next gen summer festival a Montesilvano | due giorni di musica sport e food
Nel fine settimana, Montesilvano ha ospitato il Next Gen Summer Festival, un evento di due giorni che ha combinato musica, sport e cibo. La manifestazione si è svolta in diverse aree della città, attirando numerosi partecipanti di tutte le età. Durante l’evento sono state organizzate esibizioni sportive, concerti dal vivo e stand gastronomici, creando un’atmosfera vivace e festosa. La manifestazione ha coinvolto diverse realtà locali e giovani artisti emergenti.
Montesilvano accende la sua estate con un progetto che unisce identità, nuove generazioni e visione contemporanea. Montesilvano Next Gen evolve e diventa Summer Festival, un grande evento dedicato a musica, sport, cultura urbana e food, in programma il 22 e 23 agosto sul lungomare di via Aldo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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