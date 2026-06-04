È stato confermato il sequestro di 1,6 milioni di euro relativo a rifiuti speciali. Le indagini hanno accertato che i fanghi di pomodoro tra Napoli e Caserta venivano smaltiti illegalmente. Sono stati identificati soggetti coinvolti in un’infiltrazione mafiosa nella società chiamata New Ecology. Le autorità hanno sequestrato beni e risorse finanziarie collegati a queste attività illecite. La procedura è stata disposta dalle procure competenti.

Come venivano smaltiti illegalmente i fanghi di pomodoro tra Napoli e Caserta?. Chi sono i soggetti coinvolti nell'infiltrazione mafiosa della New Ecology?. Quali comuni sono stati colpiti dal sistema di smaltimento irregolare?. Perché i residui industriali agricoli sono diventati un bancomat per i clan?.? In Breve Smaltimento illegale fanghi pomodoro tra Napoli e Caserta coinvolge Capua e Mondragone. Indagati Mario Camasso, Giuseppe Pratilli, Antonio Baiano, Ciro Annunziata, Gennaro Ruggiero e Francesco Iaiunese. Aggravante mafiosa contestata a Stanislao Corvino e Mario Camasso per contatti con clan. Percorsi illeciti tracciati fino a Castel Volturno e Nola per gestire scarti industriali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - New Ecology: confermato sequestro di 1,6 milioni per rifiuti speciali

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