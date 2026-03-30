Un'operazione anti-crimine ha portato all’arresto di 22 persone appartenenti al clan Zagaria, con indagini che coinvolgono anche politici locali. Sono stati sequestrati circa 40 milioni di euro. Durante le attività investigative, sono emersi episodi di pressione e estorsione, anche per transazioni tra cittadini. Le forze dell’ordine hanno inoltre sequestrato immobili e attività commerciali legate al clan.

“Controllavano anche il respiro, anche una semplice transazione tra due cittadini diventava oggetto di pressing estorsivo”. È questo il commento del procuratore di Napoli Nicola Gratteri, al termine della conferenza stampa sui 22 arresti di soggetti ritenuti vicini al clan Zagaria. Un clan che dal 2019 ad oggi ha saputo riproporsi con forza: legami con politici locali nel traffico e nella gestione dei rifiuti, ma anche droga ed estorsione; poi: riciclaggio del denaro sporco a Dubai e a Tenerife. In cella i boss storici, meno violenza o pulsioni stragiste, ma il clan Zagaria controlla alcuni importanti indotti economici. Ha spiegato il procuratore Gratteri: “Non è un caso che sono state sequestrate quote societarie di immobili per il valore di 40milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Clan Zagaria, 22 arresti: politici locali indagati per i rifiuti e sequestro di 40 milioni

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