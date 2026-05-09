A Qualiano, in via Di Vittorio, sono stati segnalati nuovamente rifiuti speciali abbandonati lungo il marciapiede. Sul luogo sono stati trovati pezzi di cartongesso e altri materiali edili lasciati senza precauzioni. Questa situazione si ripete, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali riguardo alla gestione dei rifiuti nella zona. La presenza di questi materiali rappresenta un problema di decoro e di igiene pubblica.

Nuova segnalazione di rifiuti speciali in via Di Vittorio a Qualiano: cartongesso e materiali edili accatastati sul marciapied e. Ancora rifiuti abbandonati a Qualiano. Questa volta la segnalazione arriva da via Giuseppe Di Vittorio, dove i cittadini hanno denunciato la presenza di un cumulo di rifiuti speciali accatastati sul marciapiede, sotto gli occhi di residenti e passanti. Cartongesso e materiali edili lasciati sul marciapiede. Le immagini inviate alla redazione mostrano materiali che sembrerebbero riconducibili a pannelli di cartongesso e altri scarti da lavorazioni edili. Si tratta di rifiuti che non rientrano in alcun modo nella raccolta urbana ordinaria e che avrebbero dovuto seguire canali di smaltimento specifici.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Rifiuti speciali abbandonati in via Di Vittorio: Qualiano esasperata

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