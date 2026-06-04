New Balance e Stone Island hanno lanciato un nuovo modello di scarpe da calcio termosensibili. Le scarpe cambiano colore in risposta alla temperatura, creando effetti visivi diversi a seconda delle condizioni climatiche. La scarpa presenta un design moderno e innovativo, con materiali che reagiscono al calore. La produzione del modello si basa su tecnologie avanzate che permettono questa trasformazione visiva. La presentazione ufficiale è avvenuta attraverso un evento dedicato alle novità del settore.

New Balance e Stone Island continuano a regalarci grandi soddisfazioni con il loro sodalizio. Se in passato hanno dato vita a modelli super alla moda come la New Balance 574 o la New Balance 998, ora è il turno di un paio di scarpe da calcio davvero rivoluzionarie. E non c’è da stupirsi. Da una parte c’è un marchio sempre più influente nel calcio ad alte prestazioni; dall’altra, un’istituzione che da decenni vive di tessuti sperimentali, trattamenti superficiali e ricerca sui materiali. La conseguenza logica era questa: la creazione di un paio di scarpe da calcio pensate non solo per correre, scartare l'avversario, liberarsi in area di rigore e tirare, ma per adattarsi alle condizioni del campo e alla partita. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - New Balance e Stone Island hanno creato delle scarpe da calcio termosensibili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

New Completed Pokemon VenomPurple - Gba RomHack with mega evolutions !

Notizie e thread social correlati

Modivo.it New Balance Scarpe Da Trekking: La nostra opinioneUn articolo recente analizza le scarpe da trekking del marchio New Balance disponibili sul sito Modivo.

Morta a 10 anni la nipote del presidente del Modena Calcio, lutto per Carlo Rivetti fondatore di Stone IslandUna bambina di 10 anni, nipote del presidente del Modena Calcio, è venuta a mancare.

Temi più discussi: Stone Island x New Balance: quando il calcio diventa linguaggio fashion; Stone Island e New Balance presentano la nuova capsule summer 2026; Primo sguardo ufficiale alle Stone Island x New Balance 1890 Deep Forest; Stone Island e New Balance: la capsule Summer '026 riscrive le regole tra campo e città.

Presentata l'ultima collezione frutto della collaborazine a lungo termine tra Stone Island e New Balance. Fondata su un approccio comune alla ricerca sui... x.com

Stone Island x New Balance 1890 Pack reddit

Le nuove sneaker di Stone Island e New Balance sembrano perfette per correre nel futuroA pochi mesi dall'ultima collaborazione, New Balance e Stone Island uniscono nuovamente le forze per il lancio delle Stone Island & New Balance Tokyo Design Studio FuelCell C_1. In questo caso, però, ... gqitalia.it

La New Balance x Stone Island RC Elite è tra noiL’elemento chiave di questa collaborazione è la vocazione delle due aziende a fornire prestazioni innovative e la preferenza di entrambi i marchi per la qualità premium. Per il momento ci viene data ... gqitalia.it