Modivoit New Balance Scarpe Da Trekking | La nostra opinione

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il peso e la reattività sulla discesa: Fresh Foam X in azione. L’elemento che definisce l’identità tecnica di questo modello New Balance è la presenza della tecnologia ammortizzante Fresh Foam X, chiaramente identificabile nella struttura della suola bianca. In un contesto di trekking, dove la gestione dell’impatto è fondamentale, questa specifica componente è progettata per gestire le sollecitazioni meccaniche che si generano durante il movimento.🔗 Leggi su Ameve.eu

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