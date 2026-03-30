Una bambina di 10 anni, nipote del presidente del Modena Calcio, è venuta a mancare. La notizia ha suscitato dolore tra i familiari e la comunità sportiva. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali senza ulteriori dettagli sulle cause o circostanze. La famiglia Rivetti si trova ad affrontare questo momento di lutto.

Una tragedia ha sconvolto il Modena calcio. È scomparsa, a soli 10 anni, la piccola Nina, figlia del vicepresidente del club emiliano Silvio Rivetti e nipote del presidente Carlo Rivetti, il fondatore di Stone Island. La piccola si è spenta a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. A dare l’annuncio è stata la società gialloblu con un comunicato ufficiale. Immediati i messaggi di condoglianze e vicinanza da parte di tutto il mondo del calcio. Morta la nipote di Carlo Rivetti Modena in lutto per la piccola Nina Il messaggio del papà della piccola Nina Il legame tra Carlo Rivetti e Modena Morta la nipote di Carlo Rivetti “Con il cuore spezzato comunichiamo il gravissimo lutto che ha colpito in queste ore la famiglia Rivetti e tutto il Modena Fc”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Morta a 10 anni la nipote del presidente del Modena Calcio, lutto per Carlo Rivetti fondatore di Stone Island

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