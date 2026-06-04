Nevergreen – Perfette sconosciute | tutto quello che c’è da sapere sul docufilm su Francesco De Gregori

Nevergreen – Perfette sconosciute: anticipazioni, ospiti e streaming docufilm De Gregori. Questa sera, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Nevergreen – Perfette sconosciute, il docufilm di Stefano Pistolini su Francesco De Gregori passato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni. Il film, prodotto da Our Films, Friends TV, Darallouche e Caravan, racconta la residenza che il cantautore ha tenuto nel 2024 al Teatro Out Off di Milano, articolata in 20 concerti tra il 29 ottobre e il 23 novembre, con una platea limitata a circa 200 spettatori a sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Francesco De Gregori torna live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”: le dateIl cantautore torna a esibirsi dal vivo con il tour “Nevergreen (Perfette sconosciute)” e ha annunciato le date delle prossime tappe.

Temi più discussi: Francesco De Gregori presenta i suoi progetti Nevergreen (Perfette Sconosciute); Nevergreen (Perfette sconosciute) di Francesco De Gregori diventa un album; FRANCESCO DE GREGORI: il 4 giugno in prima serata su RAI 3 il docufilm FRANCESCO DE GREGORI. NEVERGREEN, il 16 ottobre esce l'album live NEVERGREEN (PERFETTE SCONOSCIUTE), in autunno a ROMA e MILANO le nuove residenze; Francesco De Gregori, in onda su Rai3 il docufilm Nevergreen (Perfette sconosciute).

Le perfette sconosciute, le canzoni mai diventate evergreen, che Francesco De Gregori ha portato sul palco del piccolo Teatro Out Off di Milano, per un mese intero, diventano adesso un film. Nevergreen (Perfette Sconosciute) stasera #4giugno in prima s x.com

Francesco De Gregori, stasera in TV le sue nevergreenFrancesco De Gregori – Nevergreen, stasera giovedì 4 giugno, sarà trasmesso per la prima volta in prima serata su Rai 3 e successivamente rimarrà disponibile su RaiPlay. rockol.it

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