Francesco De Gregori torna live con Nevergreen Perfette sconosciute | le date

Il cantautore torna a esibirsi dal vivo con il tour “Nevergreen (Perfette sconosciute)” e ha annunciato le date delle prossime tappe. Dopo aver concluso una residenza al Teatro Out Off di Milano, il musicista si prepara a portare i suoi spettacoli in diverse città italiane. Le date sono state comunicate ufficialmente e prevedono una serie di concerti che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi.

Dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori torna ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”, una serie di concerti intimi che accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso le canzoni meno conosciute del vasto repertorio del cantautore. Questa volta la residence sarà doppia: dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto di ROMA e dal 25 novembre ritornerà al Teatro Out Off di MILANO. Le prevendite per le prime 10 date a Roma e a Milano saranno disponibili da domani, martedì 21 aprile, alle ore 12.00, su Ticketone. L’intimità dei due teatri, come già successo all’Out Off nel 2024, creerà un’atmosfera ogni sera irripetibile.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Francesco De Gregori torna live con “Nevergreen (Perfette sconosciute)”: le date Notizie correlate Leggi anche: Francesco De Gregori torna live con Nevergreen (Perfette sconosciute) Francesco De Gregori: 10 date live a Milano con le "perfette sconosciute"Dopo il successo della residenza del 2024 al Teatro Out Off di Milano, Francesco De Gregori torna ad esibirsi live con “Nevergreen (Perfette... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Francesco De Gregori torna in tour con Nevergreen (Perfette sconosciute); Francesco De Gregori torna live e prende casa a Roma e Milano; Francesco De Gregori: 10 date live a Milano con le perfette sconosciute; Francesco De Gregori torna nei teatri con un tour sui brani meno noti: scelta per intenditori o sorpresa per tutti?. Francesco De Gregori torna in tour nel 2026: date, biglietti e scaletta dei live a teatroScopri tutti i dettagli e le anticipazioni sul nuovo tour di Francesco De Gregori nel 2026: date, biglietti, prezzi e scaletta degli appuntamenti di Nevergreen (Perfette sconosciute) a Roma e a Mila ... tag24.it Francesco De Gregori torna nel 2026 con i concerti intimi NevergreenFrancesco De Gregori annuncia il ritorno nel 2026 con i live Nevergreen a Roma e Milano. Scaletta diversa ogni sera e canzoni rare del suo repertorio. megamodo.com Quando si andava ai concerti per contestare i cantanti. Succedeva anche questo negli anni Settanta. Perfino che si arrivasse a processare Francesco De Gregori minacciandolo con un'arma da fuoco. Riviviamo con Fabio Buffa quello che accadde esattament - facebook.com facebook